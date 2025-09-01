Происшествия

Цех по производству свечей горел в Пскове

Возгорание произошло в помещении цеха по производству свечей на Октябрьском проспекте в Пскове 7 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:30. Огонь повредил помещение, оборудование и предметно-вещевую обстановку на общей площади 200 квадратных метров. Возможной причиной стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в помещении цеха.

Эвакуировано шесть газовых баллонов. Спасено здание и шесть легковых автомобилей. К ликвидации привлекался 21 специалист МЧС России и девять единиц техники.