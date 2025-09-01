Происшествия

2,4 млн рублей выманили мошенники у великолучанина под предлогом инвестиций

Мошенники предложили великолучанину дополнительный заработок путем инвестиций на интернет-платформе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами жителя Великих Лук на общую сумму порядка 2 400 000 рублей. По версии следствия, аферист представился сотрудником биржевой платформы. И под выдуманным предлогом возможности получения прибыли за счет инвестиций на интернет-платформе ввел собеседника в заблуждение и похитил его денежные средства.

В итоге потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.