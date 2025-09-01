Происшествия

Уроженец Армении незаконно хранил контрафактные сигареты в Великих Луках

Уроженец Республики Армения осужден по материалам УФСБ России по Псковской области и УМВД России по региону Великолукским городским судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в крупном размере).

Доказано, что мужчина в городе Великие Луки незаконно хранил в целях последующего сбыта табачные изделия, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации.

Фигуранту назначено наказание в виде штрафа. Контрафактная продукция уничтожена. Приговор вступил в законную силу.