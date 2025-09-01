Кровля на хозпостройке сгорела в гдовском СНТ «Здоровье»

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Яблоневой в садовом некоммерческом товариществе «Здоровье» Гдовского района 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 20:17. Огонь повредил кровлю. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети.
Огнеборцам удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.