Происшествия
 
 
 
Самое популярное
 
Происшествия

Кровля на хозпостройке сгорела в гдовском СНТ «Здоровье»

09.09.2025 10:15|ПсковКомментариев: 0

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Яблоневой в садовом некоммерческом товариществе «Здоровье» Гдовского района 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 20:17. Огонь повредил кровлю. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети.

Огнеборцам удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

