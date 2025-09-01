Происшествия

Мужчину задержали за кражу продуктов и спиртного из магазина в Пскове

Гражданина, подозреваемого в краже из магазина, задержал наряд Росгвардии в Пскове 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Около 15:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому магазину на улице Яна Фабрициуса в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 56-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты и спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.