Происшествия

У 18-летней псковички похитили деньги с банковской карты

В Пскове раскрыто хищение денег с банковской карты. С заявлением в УМВД России по городу обратилась 18-летняя псковичка. Ранее она утратила свою банковскую карту. Нашедший ее неизвестный решил воспользоваться чужими деньгами и оплатил покупки более чем на 2 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.