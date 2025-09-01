Происшествия

«Плюссатеплоресурс» выплатит восьмимиллионную компенсацию за халатность сотрудника

Арбитражный суд Псковской области взыскал с муниципального предприятия «Плюссатеплоресурс» более 8 миллионов рублей за ущерб, причинённый пожаром, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Согласно установленным обстоятельствам, 14 июля 2023 года в ходе технического обслуживания котельной в поселке Плюсса, принадлежащей ООО «ППК», работник МП «Плюссатеплоресурс» проводил огневые работы. При этом им были грубо нарушены требования о противопожарном режиме, что в свою очередь привело к возгоранию и пожару, в результате которого было повреждено здание неэксплуатируемого цеха площадью 850 квадратных метров, а также уничтожено сырьё на площади 100 квадратных метров.

Факт причинения ущерба и вина работника подтверждены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу в отношении работника. Поскольку он действовал в рамках своих трудовых обязанностей, ответственность за его действия несёт работодатель — МП «Плюссатеплоресурс».

Сумма ущерба — 8 036 810 рублей. ООО «ППК» обратилось в суд с иском к МП «Плюссатеплоресурс» о взыскании указанной суммы.

Иск удовлетворен в полном объеме (дело № А52-4128/2024).