Происшествия

Жительницу Пскова задержали за кражу трех бутылок коньяка

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудникам группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 45-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из торгового зала три бутылки коньяка.

Задержанную доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.