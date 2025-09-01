Жительницу Пскова задержали за кражу трех бутылок коньяка

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудникам группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 45-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из торгового зала три бутылки коньяка.
Задержанную доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.