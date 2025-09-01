Происшествия

Великолучанин стал жертвой мошенничества при покупке билетов на стендап-концерт

Житель Великих Лук стал жертвой мошенничества при покупке билетов на стендап-концерт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

В МО МВД России «Великолукский» поступило заявление о мошенничестве, совершенном в отношении местного жителя. По данным следствия, молодой человек 2002 года рождения стал жертвой обмана со стороны злоумышленника, который под предлогом продажи билетов на стендап-концерт завладел его денежными средствами.

В одном из популярных мессенджеров неизвестный, представившись подругой заявителя, связался с ним и предложил приобрести билеты. В результате переговоров злоумышленник убедил потерпевшего перевести ему сумму в размере 19 500 рублей.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.