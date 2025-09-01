Происшествия

Великолукский суд обязал лесорубов убрать порубочные остатки

Великолукский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Псковского природоохранного межрайонного прокурора о возложении обязанности произвести очистку земельного участка от порубочных остатков, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

Ответчики, проводившие рубку лесных насаждений на расположенном в Куньинском районе земельном участке, оставили на месте вырубки стволы деревьев, ветви, кору и опилки.

Суд пришел к выводу, что заготовка древесины без удаления отходов образует порчу земель сельскохозяйственного назначения, что оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду.

В результате на ответчиков возложили обязанность произвести очистку порубочных остатков путем их сбора и утилизации способом, безопасным для окружающей природной среды.