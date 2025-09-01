Псковcкая обл.
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения порховича

11.09.2025 17:29|ПсковКомментариев: 0

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о совершении противоправных действий в отношении мужчины в городе Порхове, сообщили в информационном центре СК. 

К председателю СК в его приёмную «ВКонтакте» вновь обратился житель Порхова по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств совершения в отношении него противоправных действий двумя приезжими.

В июне текущего года один из мужчин в ответ на сделанное ему замечание высказал в адрес заявителя угрозы. При этом на следующий день фигурант вместе со своим знакомым избил обратившегося. Пострадавший получил перелом пальца и иные травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что до настоящего времени виновных к ответственности не привлекли.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, материалы которой прокурор Порховского района Антон Куприков передал по подследственности в органы внутренних дел. Указанное решение обжаловали следственные органы СК России прокурору Псковской области Андрею Мошкову.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей
