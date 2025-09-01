Происшествия

Баня и хозпостройка горели в невельской деревне Белое

Возгорание бани произошло в деревне Белое Невельского муниципального округа 11 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:53. Хозяйственная постройка повреждена огнем по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки внутри бани. Огнеборцам удалось спасти жилой дом.

К ликвидации привлекались три специалиста МЧС России, два специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.