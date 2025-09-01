Происшествия

За просроченную курицу и макароны оштрафовали организатора питания в поезде «Псков — Москва»

Арбитражный суд Псковской области привлек ООО «Напитки ТрансСервис» к ответственности за нарушение требований к качеству питания в поезде «Псков — Москва». О выявленных нарушениях Псковской Ленте Новостей рассказали в суде.

В ходе проверки, проведённой Псковской транспортной прокуратурой совместно с управлением Роспотребнадзора, в действиях ООО «Напитки ТрансСервис» — организатора питания в вагоне-ресторане фирменного поезда №9/10 «Псков — Москва» выявлены нарушения правил хранения и реализации продуктов.

В частности, выявили нарушение температурного режима: замороженные блюда (супы, десерты, торты) хранились при температуре минус 12–14,7°C вместо требуемых минус 18°C. Помимо этого, были продукты с истёкшим сроком годности: отварные макароны и рис, приготовленные 5 мая в 6:00, обнаружены в холодильнике 6 мая в 16:40 (срок хранения — 12 часов).

Также обнаружена неверная маркировка:

на продуктах указан срок годности 48 часов, тогда как по СанПиН он составляет 12 часов для отварных круп;

жареная курица с маркировкой об изготовлении «6 мая в 18:00» находилась в холодильнике на момент проверки 6 мая в 16:40, что указывает на недостоверность маркировки.

Ответчик ссылался на то, что не может влиять на работу холодильного оборудования, так как оно принадлежит АО «ФПК».

Однако суд установил, что:

в журнале учета не зафиксировано ни одной неисправности до даты проверки;

чек-лист готовности вагона подтверждал исправность оборудования;

доказательств обращений к собственнику не представлено.

Суд привлек к административной ответственности ООО «Напитки ТрансСервис» по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначил штраф в размере 100 000 рублей (дело №А52-2436/2025).