Происшествия

В Дедовичском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном доме в деревне Чернецово Дедовичского района тела 59-летнего местного жителя с признаками воздействия высоких температур, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.