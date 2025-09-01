Происшествия

Число обманутых мошенниками детей за два года выросло до 30%

Число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30% за последние два года, сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России.

«Количество потерпевших несовершеннолетних за два года возросло на 30,1%», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

В МВД уточнили, что в 2023 году жертвами подобных преступлений стали почти 3,8 тысячи детей, в 2024 году — 3,9 тысячи, в 2025 году от данных преступлений пострадали уже 4,9 тысячи несовершеннолетних, пишут РИА Новости.