Происшествия

Двух мигрантов фиктивно поставил на учет житель Смоленска в Усвятском районе

Житель Смоленска подозревается в фиктивной постановке двух иностранных граждан на миграционный учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в августе текущего года на территории деревни в Усвятском районе житель Смоленска, 1977 года рождения, осуществил фиктивную постановку на миграционный учет 2-х иностранных граждан без фактического их пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - сообщили в УМВД.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет.