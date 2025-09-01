Происшествия

Мужчина в камуфлированной куртке пропал в дедовичской деревне Костры

57-летний Евгений Капралов пропал в деревне Костры Дедовичского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». 22 сентября ушел в лес и не вернулся.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, зеленые глаза. Одет в камуфлированную куртку, штаны и резиновые сапоги. С собой, предположительно, имел белое ведро.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.