Происшествия

Псковский суд аннулировал фиктивное отцовство гражданину Таджикистана

Псковский городской суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора города Пскова в интересах Российской Федерации о признании недействительной записи акта о рождении. Основой для иска послужил факт фиктивного установления отцовства гражданином Республики Таджикистан в отношении несовершеннолетнего гражданина России с целью получения вида на жительство, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что действия матери ребенка и иностранного гражданина не были направлены на создание семейных правоотношений и не подразумевали возникновение прав и обязанностей родителей. Вместо этого, как установил суд, они хотели получить денежное вознаграждение и упростить легализацию пребывания таджикского гражданина на территории России. Суд пришел к выводу о противоправности действий ответчиков и злоупотреблении матерью своим правом на установление отцовства, что противоречит интересам ребенка.

В результате суд признал запись акта о рождении недействительной, а сведения об отце несовершеннолетнего подлежат исключению из записи акта о рождении. Запись акта об установлении отцовства была аннулирована.