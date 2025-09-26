Происшествия

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, которую россиянин хотел ввезти из Эстонии, говорится в судебных материалах.

В них указано, что книгу обнаружили сотрудники таможни на границе Эстонии и России в багаже у въезжающего в РФ россиянина. На мужчину составили административные протоколы по факту недекларирования товаров и неисполнения обязанностей по соблюдению запретов и ограничений. Из его объяснений, изложенных в материалах, следует, что купленную в Таллине книгу ему подарил приятель на день рождения, а последователем данной религии он не является.

Суд в Пскове оштрафовал россиянина на тысячу рублей, постановив, что книга подлежит уничтожению, заключается в материалах.

«Сатанинская Библия»* Антона Шандора Лавея была признана в России экстремистской и запрещена к распространению в 2024 году. В тексте произведения, как установили эксперты, содержится пропаганда религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей; идеи книги направлены на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям, пишет РИА Новости.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.