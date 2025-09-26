Происшествия

Псковские дружинники отыскали заблудившегося в лесу мужчину

В Бежаницком и Новоржевском районах успешно завершилась поисковая операция. Мужчина заблудился в лесу и не мог самостоятельно выбраться, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В поисковой операции приняли участие спасатели, лесничие, сотрудники ОМВД России по Бежаницкому району и дружинники.

«Благодаря слаженной командной работе удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь человеку. Спасибо участникам спасательной операции за оперативность, профессионализм и неравнодушие», - отметил губернатор.

