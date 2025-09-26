Происшествия

Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка

Минометную мину калибра 50 мм идентифицировали в Псковском районе 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Малая Гоголевка. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).