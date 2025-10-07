Происшествия

Невельчанку могут посадить на 10 лет за помощь в контрабанде мясной продукции

Уроженку Невельского района могут приговорить к 10 годам лишения свободы за помощь в контрабанде мясной продукции из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По материалам УФСБ и Псковской таможни отдел дознания таможни в отношении гражданки России и гражданина Республики Беларусь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что уроженка Невельского района из корыстных побуждений организовала сопровождение контрабандных товаров из Республики Беларусь в Российскую Федерацию с нарушениями действующего законодательства. Она фактически сопровождала грузы, а также сообщала время дежурства контролирующих органов своему знакомому из Республики Беларусь. Таким образом, в Российскую Федерацию незаконно ввезли мясной продукции без ветеринарного сертификата стоимостью более миллиона рублей.

В настоящее время фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.