Происшествия

Голубоглазый мужчина в черной куртке пропал в Пскове

56-летний Вадим Анисимов пропал в Пскове. С 7 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы с проседью, голубые глаза. Одет был в черную с капюшоном куртку, серую майку, темные штаны и черные ботинки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.