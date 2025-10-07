Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области на полтора миллиона рублей

В Псковской области жители стали жертвами мошеннических схем, в результате которых они потеряли около полутора миллионов рублей. По данным следствия, аферисты использовали телефонные звонки и мессенджеры, выдавая себя за сотрудников различных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, к нескольким нашим согражданам из Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталово, Псковского и Палкинского муниципальных округов с использованием телефонов и мессенджеров обратились неизвестные. В частности, под предлогами якобы возможности трудоустройства, необходимости перевода денег на «безопасные счета», защиты сбережений от мошенников и перерасчета пенсии ввели собеседников в заблуждение. Кроме того, незнакомцы завладели денежными средствами отдельных пользователей при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных колес.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.