Происшествия

Жителей Пустошкинского округа подозревают в незаконной регистрации иностранца и россиян

Двоих жителей Пустошкинского округа подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре текущего года на территории Пустошкинского муниципального округа двое местных жителей осуществили фиктивную постановку на миграционный учет иностранца и четырех граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.