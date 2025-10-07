Происшествия

Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков

Женщину-курьера, пытавшуюся забрать золотые слитки у обманутого пенсионера, задержала полиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области получили информацию о готовящемся преступлении в отношении жителя города Пскова 1934 года рождения.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в течение нескольких дней пожилому мужчине звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками различных государственных учреждений и правоохранительных органов. Сначала они сообщили, что некие злоумышленники пытаются похитить все его сбережения, а затем для обеспечения сохранности денег предложили якобы задекларировать их путём конвертации в драгоценные металлы и передачи в казначейство.

Мужчина в одном из псковских банков приобрёл золотые слитки на сумму около двух миллионов рублей и выдвинулся на такси в город Лугу Ленинградской области, где должен был по указанию звонивших встретиться с их «коллегой».

В результате при попытке завладения золотом на месте преступления сотрудниками ОБК и УУР УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области задержали 41-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в пособничестве дистанционным аферистам.

По данным оперативников, женщина по указанию неустановленного куратора в мессенджере прибыла на такси из Северной столицы в Лугу, где должна была забрать пакет у пенсионера. За это ей пообещали 1 % от полученной суммы.

Следователь следственного управления УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной, а также устанавливают соучастников преступления. Золотые слитки изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу.