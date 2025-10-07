Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Нам любые дОроги дорОги...
Вакансии Россети
Города для людей
 
 
 
ещё Происшествия 07.10.2025 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 22.10.2025 09:000 Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду добиться возмещения расходов на лекарства 22.10.2025 08:400 В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля 22.10.2025 08:200 Великолукского чиновника привлекли к ответственности за просрочку отчета о закупках у малого бизнеса 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 22.10.2025 06:580 В Псковской области объявили план «Ковер»
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля

22.10.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Рост числа случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля, которые злоумышленники используют для доступа к контактам и платежным данным, фиксируется в России, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта ЕР «Цифровая Россия» Антон Антон Немкин.

«Фиксируем рост случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля. Злоумышленники используют интерес родителей к безопасности детей в сети, предлагая "уникальные" версии приложений, доступ к премиум-функциям или сервисы мониторинга, которые на деле являются инструментами кражи личных данных и финансов», — сказал он.

Депутат рассказал, что обычно жертве предлагают скачать приложение из неофициального источника или перейти по ссылке, которая переводит на якобы официальный сайт.

«После установки злоумышленники получают доступ к контактам, сообщениям, геолокации или платежным данным родителей», — добавил он.

По его словам, часто это сопровождается фишинговыми уведомлениями и попытками выманить деньги за «активацию» или «расширенные функции».

Особую осторожность следует проявлять с приложениями, которые требуют ввода банковских реквизитов или номера паспорта. Настоящие сервисы родительского контроля не просят платить напрямую за установку базового приложения и не требуют передачи конфиденциальной информации по ссылкам из сообщений. Любое давление и срочность со стороны «поддержки» должны вызывать подозрение, рассказал Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что для защиты от подобных угроз стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов разработчиков. Также важно проверять отзывы, рейтинг приложения и политику конфиденциальности, добавил он, пишет РИА Новости.

«Мы ведем активную работу по формированию механизмов оперативного выявления мошеннических приложений и блокировке подозрительных ссылок. Однако главная линия защиты всегда остается за пользователями: внимательность, критический подход к любым предложениям в сети и соблюдение базовых правил цифровой безопасности позволяют защитить не только свои данные, но и сделать времяпрепровождение детей в сети безопасным», — заключил Антон Немкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 58 человек
22.10.2025, 09:000 Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду добиться возмещения расходов на лекарства 22.10.2025, 08:400 В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля 22.10.2025, 08:200 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 22.10.2025, 08:200 Великолукского чиновника привлекли к ответственности за просрочку отчета о закупках у малого бизнеса
22.10.2025, 08:000 Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года 22.10.2025, 07:350 В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов 22.10.2025, 07:300 Количество резюме пенсионеров выросло на 68% за год 22.10.2025, 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА
22.10.2025, 07:000 Международный день заикающихся людей празднуют 22 октября 22.10.2025, 06:580 В Псковской области объявили план «Ковер» 21.10.2025, 22:000 На какие пластические операции решаются женщины ради внимания, рассказал хирург 21.10.2025, 21:450 Автобус и кран столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове
21.10.2025, 21:381 Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного 21.10.2025, 21:160 Индекс готовности псковского филиала «Россети Северо-Запад» к осенне-зимнему периоду составляет 96% 21.10.2025, 21:000 26 юных спортсменов Псковской области побывали в Москве на шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона 21.10.2025, 20:370 Псковичей приглашают на службу в полицию
21.10.2025, 20:200 Великолучанина, пропавшего в 2023 году, продолжает искать полиция 21.10.2025, 20:001 Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время 21.10.2025, 19:340 Организация заплатит штраф за отсутствие горячей воды в Острове-3 21.10.2025, 19:230 Останки 167 советских воинов обнаружили в ходе Вахты памяти в Дновском районе
21.10.2025, 19:000 Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы 21.10.2025, 18:360 Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино 21.10.2025, 18:200 Эксперт объяснил, как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату 21.10.2025, 18:050 48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике
21.10.2025, 18:020 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем. ВИДЕО 21.10.2025, 18:020 Муниципальные депутаты будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания 21.10.2025, 17:590 Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках 21.10.2025, 17:540 Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов
21.10.2025, 17:521 Антон Мороз поздравил с 90-летием бывшую узницу фашистских концлагерей 21.10.2025, 17:440 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль. ВИДЕО 21.10.2025, 17:430 В Великих Луках установили 18 новых знаков туристской навигации 21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев
21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО 21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест
21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях 21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября
21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 16:416 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта 21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль
21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области 21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов 21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области
21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие 21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса
21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие» 21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров 21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября
21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров 21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО 21.10.2025, 15:161 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга
21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник 21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль 21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец
21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути 21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках» 21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ
21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков 21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений 21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси
21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области» 21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru