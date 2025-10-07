Происшествия

В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля

Рост числа случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля, которые злоумышленники используют для доступа к контактам и платежным данным, фиксируется в России, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта ЕР «Цифровая Россия» Антон Антон Немкин.

«Фиксируем рост случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля. Злоумышленники используют интерес родителей к безопасности детей в сети, предлагая "уникальные" версии приложений, доступ к премиум-функциям или сервисы мониторинга, которые на деле являются инструментами кражи личных данных и финансов», — сказал он.

Депутат рассказал, что обычно жертве предлагают скачать приложение из неофициального источника или перейти по ссылке, которая переводит на якобы официальный сайт.

«После установки злоумышленники получают доступ к контактам, сообщениям, геолокации или платежным данным родителей», — добавил он.

По его словам, часто это сопровождается фишинговыми уведомлениями и попытками выманить деньги за «активацию» или «расширенные функции».

Особую осторожность следует проявлять с приложениями, которые требуют ввода банковских реквизитов или номера паспорта. Настоящие сервисы родительского контроля не просят платить напрямую за установку базового приложения и не требуют передачи конфиденциальной информации по ссылкам из сообщений. Любое давление и срочность со стороны «поддержки» должны вызывать подозрение, рассказал Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что для защиты от подобных угроз стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов разработчиков. Также важно проверять отзывы, рейтинг приложения и политику конфиденциальности, добавил он, пишет РИА Новости.

«Мы ведем активную работу по формированию механизмов оперативного выявления мошеннических приложений и блокировке подозрительных ссылок. Однако главная линия защиты всегда остается за пользователями: внимательность, критический подход к любым предложениям в сети и соблюдение базовых правил цифровой безопасности позволяют защитить не только свои данные, но и сделать времяпрепровождение детей в сети безопасным», — заключил Антон Немкин.