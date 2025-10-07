Происшествия

ФСБ публикует видео задержания гражданки РФ и Украины в Пскове по обвинению в содействии терроризму

По материалам оперативно-разыскной деятельности органов Федеральной службы безопасности следственный отдел псковского управления возбудил уголовное дело в отношении 25-летней гражданки Российской Федерации и Украины. Она обвиняется в финансирование терроризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что женщина, находясь на территории Украины, осуществила безналичный денежный перевод на счет украинской организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации террористической.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что девушка заключена под стражу в Пскове.