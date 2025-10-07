Происшествия

Просрочку обнаружили в великолукском магазине «Хороший»

Прокуратура города Великие Луки провела проверку требований законодательства в сфере надлежащего качества и безопасности пищевых продуктов, по итогам которой был выявлен факт нахождения просроченных продуктов в магазине, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в магазине «Хороший», который расположен по адресу: город Великие Луки, улица Рабочая, дом 5, допущена реализация продуктов с истекшим сроком давности.

По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений.