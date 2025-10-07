Происшествия

В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей в псковской Черехе пенсионерки

О поисках пропавшей в псковской деревне Череха пенсионерки рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото здесь и далее: «ЛизаАлерт»

20 октября в 19:40 в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Зинаиды Гансон. Одновременно с прозвоном заявителя в отрядных ресурсах объявили о выезде и сборе добровольцев.

После выяснения необходимой информации группа оперативного оповещения взялась за распространение ориентировок по социальным сетям, а добровольцы группы коротких прозвонов начали обзванивать медицинские учреждения.

«С момента пропажи Зинаиды Ивановны прошли уже практически сутки, а это очень много. Ночи сейчас очень холодные, бабушке 86 лет», — комментирует информационный координатор Яна (позывной «Тинс»).

В 23:42 добровольцы выдвинулись на задачи. На месте поиска уже были сотрудники полиции и родственники пропавшей.

Поисковики осматривали метр за метром, каждый уголок, переходя от одной задачи к другой.

«Примерно в 00:30 мы вышли на свою вторую задачу. Наша группа осматривала местность и проверяла тропинки. Внимание привлекло большое количество силосных ям. В какой-то момент при работе на отклик мы услышали какие-то крики, но они доносились с другой стороны», — рассказывает Марина (позывной «Скай»), участник пешей поисковой группы.

Далее со слов Яны, которая в паре с другим инфоргом Анастасией (позывной «Подсолнух») координировали поиск: «На очередной из задач мне звонит «Скай» и говорит: «Нашли, родственники находятся рядом с бабушкой». После раздался звонок сотрудника полиции Александра, который тоже сообщил, что бабушка уже находится в машине. Вот с таким счастливым итогом завершилась эта история!»

«Показалось, что все люди, которых мы встретили в Черёхе, очень отзывчивые, и район сам по себе очень спокойный. Поэтому, встретив родственников (которые искали свою бабулю с собакой), приняли решение не уезжать и браться за следующие задачи.

И замечательный исход — мой первый результативный поиск. Теперь у меня определённо ещё больше мотивации на будущее! И понимание, что работа на отклик — это командная работа, к которой нужно относиться доброкачественно», — делится своими впечатлениями Александра (позывной «Салли»).