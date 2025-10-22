Происшествия

Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор гражданину, осужденному за смертельное ДТП на пешеходном переходе. Жалоба была отклонена, а обвинительный приговор Псковского городского суда от 21 августа текущего года оставлен без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, 24 августа 2023 года гражданин, управляя автомобилем марки «BMW», двигался с чрезвычайно высокой скоростью — около 142 километров в час — в районе остановки автобусов «Горбольница». На пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в торговый павильон. Суд также установил, что в момент аварии на переднем сиденье автомобиля находился пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Смотрите также Умер пешеход, сбитый вылетевшим с дороги BMW в Пскове

В результате происшествия пешеход скончался, а пассажиру автомобиля виновника ДТП был причинен тяжкий вред здоровью.

Псковский городской суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.