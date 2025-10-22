Происшествия

Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег

В Великолукском городском суде рассмотрели уголовное дело против бывшего директора одной из управляющих компаний города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области. Экс-руководителя обвиняли в хищении денежных средств, что подпадает под часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что в декабре 2021 года гражданин Ралдугин, используя свое служебное положение, похитил 137 931 рубль. Он оплатил за счет средств управляющей компании три договора на оказание юридических услуг для защиты своих личных прав и интересов, а также прав третьих лиц.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину, утверждая, что оказание юридических услуг связано с деятельностью организации.

Суд учел все фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности преступления. В итоге он назначил Ралдугину штраф в размере 200 000 рублей.