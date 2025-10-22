Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Денис Иванов об округе №15
где подают лучший завтрак
От яблока до яблони
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Новогодний корпоратив
ПЛН 25 лет
«Гельдт» «Счастливый столик»
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 30.10.2025 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова 30.10.2025 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда 30.10.2025 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах 30.10.2025 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова

30.10.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

Полиция разыскивает Дмитрия Борисова 1960 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Изображение: УМВД России по Псковской области

Дмитрий Борисов пропал без вести с 1 июня 2000 года. Его дочь сообщила, что в 1980-х годах семья жила в Пскове, но после развода родителей в 1984 году связь с отцом поддерживалась только через письма. Они приходили из Саратова, возможно, с улицы Вишневой или Вишневского проезда. Письма прекратились около 1999 года.

Дмитрий Борисов вышел на свободу из СИЗО в Саратове по постановлению прокурора 1 июня 2000 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

На момент исчезновения Дмитрию Борисову было около 40 лет, он имел худощавое телосложение и рост около 175 см. 

Граждан, которые могут помочь в поисках, просят сообщить информацию по телефонам: 8-(811-2) 59-63-09, 8-991-488-28-61, 8-952-214-48-97 или в дежурную часть УМВД по Пскову по номеру 8-(811-2) 59-63-22.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 135 человек
30.10.2025, 13:170 Дополнительные места всё еще есть в детских кружках Пскова 30.10.2025, 13:170 Псковским работникам аппарата мирового судьи разрешили замещать должности, не связанные с госслужбой 30.10.2025, 13:080 Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области 30.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?
30.10.2025, 13:020 Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике 30.10.2025, 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025, 12:540 За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы 30.10.2025, 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова
30.10.2025, 12:440 Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах 30.10.2025, 12:380 Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту 30.10.2025, 12:290 Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году 30.10.2025, 12:250 Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования
30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» 30.10.2025, 12:150 Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак 30.10.2025, 12:080 Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести  30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме
30.10.2025, 12:031 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли 30.10.2025, 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? 
30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам
30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI 30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов
30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века 30.10.2025, 10:480 Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно 30.10.2025, 10:450 День инженера-механика празднуют в России 30 октября 30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках
30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 30.10.2025, 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда 30.10.2025, 09:550 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 09:450 Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях
30.10.2025, 09:300 В России предложили штрафовать матерей за отсутствие отца в свидетельстве о рождении 30.10.2025, 09:292 Хэллоуин. Запрещать или осмыслить? 30.10.2025, 09:150 Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос 30.10.2025, 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах
30.10.2025, 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь 30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты 30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году 30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики
30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России 29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог 29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября
29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района 29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции 29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница» 29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России»
29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября
29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября 29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО
29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже 29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо 29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе
29.10.2025, 18:140 17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства 29.10.2025, 18:090 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав. ВИДЕО 29.10.2025, 18:020 В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей 29.10.2025, 17:540 Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова
29.10.2025, 17:510 Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова» 29.10.2025, 17:440 В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии 29.10.2025, 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК 29.10.2025, 17:400 Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове
29.10.2025, 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 29.10.2025, 17:340 Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября 29.10.2025, 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования 29.10.2025, 17:280 Александр Братчиков: Увеличение взноса на капитальный ремонт — необходимая мера
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru