Происшествия

В Великих Луках Росгвардия задержала женщину, укравшую алкоголь

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

30 октября в 13:07 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал тревожной кнопки, поступивший с охраняемого объекта — магазина на улице Новоселенинской.

Прибывшие на место росгвардейцы задержал гражданку 1975 года рождения. Великолучанка подозревается в совершении хищения алкогольной продукции из торгового зала магазина.

По факту кражи проводится проверка.