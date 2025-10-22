Псковcкая обл.
Происшествия

Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам создавать психологические портреты жертв за минуты

03.11.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора — эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением поделилась GR-директор компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова.

«Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному запросу за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников», — сказала Александра Шмигирилова.

Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать «цифрового двойника». Мошенники стараются использовать все технологические новинки — в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт.

Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это облегчает задачу для выманивания денег и данных, пишет РИА Новости.

«К сожалению, мошенничество — это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой», — заключила Александра Шмигирилова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
