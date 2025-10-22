Трехногая косуля сбежала из псковского подворья «Птичий дворик»

Косуля Буся, не имеющая одной ноги, сбежала из псковского подворья «Птичий дворик», сообщается в сообществе подворья в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
Отмечается, что это произошло чуть больше недели назад.
«Мы видели, как она умчалась в поле так стремительно, что догнать её было невозможно. Бросились на поиски, объездили все окрестности на машине, максимально оповестили все соседние деревни и дачников, но кустарники и поля пока надёжно скрывают её. Мы не теряем надежды, ищем сами и ждём весточки от соседей, но пока безрезультатно. Буся жила у нас долго, это давно её дом. Мы верим, что она не ушла далеко, сейчас ей хватит пищи в радиусе пары километров», - уточнили сотрудники.
Владельцы подворья ждут новостей от тех, кто увидит животное.