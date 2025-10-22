Происшествия

Росгвардейцы задержали 16-летнего великолучанина по подозрению в краже кофе

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

10 ноября в 19:50 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыли на вызов в магазин на улице Ставского после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 16-летнего великолучанина. Его подозревают в краже шести банок кофе.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 2 632 рубля.

В настоящее время по факту происшествия ведётся проверка.