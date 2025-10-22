Происшествия

Хозпостройка горела в псковской деревне Лесная

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Лесная Псковского муниципального округа 12 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 3:19. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

На месте работали три специалиста противопожарной службы области, четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.