Происшествия

Двух браконьеров осудили в Стругах Красных за вылов рыбы сетями

Стругокрасненский районный суд вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в незаконной добыче водных биоресурсов в крупном размере (часть 3 статьи 256 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в апреле этого года обвиняемые, зная о действующем запрете на вылов, целенаправленно прибыли на озеро Черное для вылова щуки. Используя деревянную лодку с мотором, они выставили в водоеме 12 рыболовных сетей. С помощью этих орудий лова мужчины незаконно добыли 173 экземпляра рыбы различных пород, включая плотву, щуку, леща, налима, густеру, окуня и линя.

Ущерб водным биологическим ресурсам озера Черное составил 77 050 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Кроме того, еще до начала судебных слушаний они добровольно возместили весь причиненный ущерб.

Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение) одному из них на срок два года два месяца, другому – два года.