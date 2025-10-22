Происшествия

Псковская «Дружина» помогла отыскать двух пропавших мальчиков

Члены псковского отряда «Дружина» помогли найти двух пропавших детей в возрасте 10 и 13 лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Ещё один пример своевременной и очень важной помощи от наших дружинников. На этот раз псковская "Дружина" помогла найти двух ребят 10 и 13 лет. Мальчишки ушли из дома около полудня без телефонов, до вечера родителям об их местонахождении было ничего неизвестно. Дружинники оперативно подключились к поиску, нашли детей и доставили их домой родным», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил дружинников за отзывчивость и бескорыстную помощь.