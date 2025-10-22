Происшествия

Мошенники стали создавать фейковые интернет-магазины с морепродуктами

Мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами, рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — сказал он.

Депутат отметил, что из-за популярности интернет-торговли мошенникам не составляет труда «поймать на такую удочку» покупателя, который привык заказывать через интернет и хочет сэкономить.

«Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина», — добавил парламентарий.

Депутат считает, что надежнее покупать продукты в проверенных местах — на сайтах известных магазинов и маркетплейсов, пишет РИА Новости.

«И никогда, если уж хочется купить в неизвестном магазине, не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта. Также хочу напомнить, что нужно быть осторожными при покупке икры «на вес», так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта», — заключил он.