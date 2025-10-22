Происшествия

Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого

Прокуратура Пыталовского округа направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1979 года рождения, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью своего знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что вечером 5 августа в деревне Пыталовские Хутора между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил знакомого тарелкой по голове. В результате ему причинены телесные повреждения в виде ушибленной раны теменной области, что повлекло легкий вред здоровью.

Санкция части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.