Происшествия

Житель Палкино вырастил коноплю у себя на участке и получил реальный срок

41-летнего жителя Палкино приговорили к сроку за хранение наркотических средств в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что в период с мая по сентябрь 2024 года житель Палкино на приусадебном участке вырастил растения конопли, которые в последующем срезал, высушил, измельчил и стал незаконно хранить в целях личного употребления по месту своего проживания до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции 30 января.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, имеющейся у осужденного судимости за аналогичное преступление в сфере оборота наркотиков, судом назначено ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.