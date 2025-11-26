Происшествия

На укравшего более 20 дезодорантов псковича завели уголовное дело

Первым заместителем прокурора Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу 22 дезодорантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Молодой человек пришел в магазин самообслуживания, чтобы посмотреть товары, которые там продавались. Подойдя к стеллажу с бытовой химией мужчина решил похитить дезодоранты. Он поочередно взял с полки 22 дезодоранта и положил в сумку, которая была у него с собой. Затем он взял 2 геля для душа и 2 бальзама и также положил их в сумку.

Мужчина направился к кассе, где попросил продавца продать сигареты, но сделал вид, что забыл карту и вышел из магазина.

В этот же день похищенные товары мужчина продал незнакомым людям за 2 000 рублей.

Всего мужчина похитил товаров на общую сумму 8400 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.