Происшествия

Жительница Ленобласти подозревается в незаконной регистрации иностранца в Порховском округе

Жительница Ленинградской области подозревается в осуществлении фиктивной регистрации иностранного гражданина в Порховском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень на территории Порховского муниципального округа безработная жительница Всеволжского района Ленинградской области,1991 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Азербайджан без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.