Происшествия

Прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в магазине «Палкинское»

Прокуратура Палкинского округа проводит проверку ООО «Палкинское» в связи с нарушениями федерального законодательства при продаже продовольственных товаров. В ходе проверки установили, что компания реализует пищевую продукцию с истекшим сроком годности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Также выявили факты размораживания и перефасовки продукции в нарушение требований производителя.

Кроме того, прокуратура отметила отсутствие ежедневного контроля за температурно-влажностным режимом хранения продуктов.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Палкинского округа возбудил дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Палкинское» по статьям 14.43 и 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Дела направили для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Согласно санкциям указанных статей, юридическим лицам грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а также штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.