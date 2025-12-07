Псковcкая обл.
Происшествия

Великолукский суд признал право собственности на земельный участок за наследницей садовода

09.12.2025 14:26|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд Псковской области удовлетворил иск местной жительницы о признании права собственности на земельный участок № 1 в садоводческом товариществе «Урожай», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский суд аннулировал фиктивное отцовство гражданину Таджикистана : Псковская Лента Новостей / ПЛН

История владения землёй началась в 1974 году, когда участок был выделен матери истицы. После её смерти дочь более 20 лет непрерывно пользовалась землёй — обрабатывала её и оплачивала земельный налог, оставаясь при этом членом садоводческого товарищества.

Проблема возникла из‑за правового статуса участка: он входил в единый массив земель дачного некоммерческого товариществе «Урожай», прекратившего деятельность в 2017 году, что блокировало возможность официальной регистрации права собственности.

В ходе разбирательства суд установил соответствие ситуации ключевым правовым критериям, изложенным в «Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010–2013 годы». Согласно правовой позиции, для бесплатной передачи участка члену садоводческого некоммерческого товарищества достаточно двух условий: земля должна быть выделена до вступления в силу Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», а заявитель — состоять в соответствующем объединении.

Учитывая, что спорный участок был предоставлен для садоводства ещё в 1974 году и истица является действующим членом товарищества, суд признал за ней право собственности на землю. Решение вынесено с учётом непрерывного и добросовестного пользования участком на протяжении двух десятилетий, а также исполнения всех связанных с ним обязательств.

Источник: Псковская Лента Новостей
