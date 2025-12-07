Происшествия

Суд назначил 220 часов обязательных работ пыталовцу, угрожавшему убить бывшую девушку

В Псковской области суд признал 38-летнего местного жителя виновным в угрозе убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского округа.

Прокуратура Пыталовского округа поддержала государственное обвинение по делу, которое касается событий сентября текущего года.

Во время конфликта в квартире города Пыталово мужчина схватил свою бывшую партнершу за руки и оттолкнул ее, в результате чего женщина упала. Затем он потянул ее за волосы и произнес угрозу убийством. Потерпевшая смогла вырваться и выбежала на лестничную площадку, но пыталовец снова схватил ее за волосы и затащил обратно в квартиру, сжимая бывшей возлюбленной рот.

На балконе квартиры мужчина продолжил угрожать женщине, снова схватив ее за волосы и потянув на себя, из-за чего потерпевшая упала на спину.

Суд признал действия пыталовца преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ.