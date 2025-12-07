Происшествия

Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Псковского городского суда о заключении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* под стражу состоится 12 декабря (пятница) в 11:00 в Псковском областном суде (улица Розы Люксембург, 17/24).

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, против которого возбудили третье уголовное дело — о «фейках», — вину не признает. С 5 декабря он находится в СИЗО. Политика защищает адвокат Владимир Данилов.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.