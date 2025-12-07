Происшествия

Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат

Жительница Локнянского муниципального округа приговорена к наказанию в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства за неуплату средств на содержание ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Прокурором района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, а именно в том, что она совершила неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно.

В судебном заседании установлено, что подсудимая с 2020 года обязана к уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери ежемесячно. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособной, алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи ребенку не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала. Общая задолженность по алиментам составляет свыше 900 тысяч рублей.

Приговором Бежаницкого районного суда Псковской области ей назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства.